1º Festival Mestres de Circo apresenta mais de 15 espetáculos circenses

O Festival Mestres de Circo desponta no Distrito Federal como uma celebração ao circo, com música, malabarismo, acrobacia, poesia e muito humor. A programação montada ao respeitável público da Capital e do Entorno, reverencia a arte circense e rende tributo a mestres e mestras da história do circo brasileiro. Nesta primeira edição, o grande homenageado é Ary Pára-Raios, criador e diretor da trupe de palhaços poetas e acrobáticos Esquadrão da Vida, criado em 1979. O artista e o grupo são parte do legado cultural e histórico do circo-teatro da cidade, onde ficaram conhecidos por seus números de conteúdos profundos cujo os temas perpassam pelo amor, a exclusão cultural com a ocupação bem humorada dos espaços públicos.

O Festival é um projeto da 7ª Mostra Zezito de Circo, que durante suas edições anteriores homenageou o palhaço Mestre Zezito, falecido em 2006, criador do grupo Circo Boneco e Riso e personalidade importantíssima na transmissão de saberes e formação de gerações de artistas circenses. O Festival Mestres de Circo tem patrocínio do Fundo de Apoio à Cultura da Secretaria de Governo do Distrito Federal – FAC DF.

Na extensa programação dedicada ao público infantil e às famílias, mais de 15 espetáculos resgatam a essência da arte circense tradicional e moderna. A mostra contempla ainda roda de conversa e vivências para aproximar ainda mais as crianças da arte do circo cujo ainda arrebata multidões, mesmo nos tempos dos smartphones e vídeo games. “Celebrar a resistência é um conceito definidor da nossa programação. Buscamos privilegiar, como sempre em nossa história, a cena circense do DF e aqueles que permanecem realizando, se reinventando, perseverando em seus caminhos nas artes circenses”, disse Ankomárcio Saúde, um dos idealizadores do Festival.

Entre os dias 26 e 29 de outubro, a Torre de TV, o CONIC, e o Parque da Cidade serão o palco para mais de 15 espetáculos. A abertura do Festival Mestres de Circo, dia 26, quinta-feira, será no CONIC, às 18h30, com roda de conversa com o tema Circo e Resistência. Às 20h na Sala Conchita, o espetáculo “Quando o Coração Transborda”, do Esquadrão da Vida, e logo depois, às 21h30, cortejo conduzido pelo grupo Grito de Liberdade na área externa. Fechando o primeiro dia, a tradicional apresentação da Noite de Gala com números da cena circense de Brasília, dirigida por Ana Flávia Garcia. Na sexta-feira, sábado e domingo, dias 27, 28 e 29, o Festival chega na Feira da Torre. No domingo, 29, também haverá programação no Parque Ana Lídia, no Parque da Cidade. Veja programação.

Ao todo 16 grupos se revezam em diversos espetáculos, com atrações nacionais e internacionais. A riqueza da produção circense da Capital Federal será representada pelo talento do Esquadrão da Vida, As Desempregadas, Cia Nós no Bambu, Circo Artetude, Pé de Cerrado, Circo Rebote, Mestre Mandioca Frita, Mamulengo Presepada, Circênicos, Beatrice Martins, José Regino e tantos outros. Representando São Paulo, os grupos Los Circolos e Las Martas, que trazem as atrações internacionais da Argentina e do Chile.

O Festival Mestres de Circo segue itinerando por escolas públicas de várias regiões administrativas: Samambaia, São Sebastião e Sobradinho.

PROGRAMAÇÃO 1º FESTIVAL MESTRES DE CIRCO

* TODAS AS ATRAÇÕES TEM ENTRADA FRANCA

Dia 26/10, Quinta-feira

Área externa DO CONIC

18h30 – Roda de Conversa: Circo e resistência

21:30h – Cortejo de anunciação do Festival com o grupo Grito de Liberdade – DF

Teatro Dulcina – Sala Conchita

20h – Espetáculo convidado: Quando o Coração Transborda com o grupo Esquadrão da Vida – DF

Sala Dulcina

22h – Espetáculo de Gala com números da cena circense de Brasília

Direção: Ana Flavia Garcia

Dia 27/10, Sexta-Feira

Área externa da Feira da Torre TV

19h30 – Batucada com as Filhas de Oyá e Mestra Martinha do Côco

21h30 – Capoesia – Cia Nós no Bambu – DF

20h30 – As Desempregadas – Cia. As Desempregadas – DF

Lona

22h – Las Martas – Cabaré das Martas – ARG/CHI/BRA

23h – Clownbaré – Irmãos Saúde e Pé de Cerrado

Dia 28/10 – Sábado

Áera externa da Feira da Torre de TV

16h – Vivências de circo para crianças – Mestre Mandioca Frita

17h – Tome sua poltrona – Circo Rebote – DF

19h – Versão Brasileira – Los Circolos – SP

Lona

18h – Brincadeiras de Circo – Circo Artetude – DF

Dia 29/10 – Domingo

Parque Ana Lídia – Arena Mandioca Frita – Parque da Cidade

11h30 – Palhaçada de Raiz – Trupe raiz do Circo – DF

12h30 – Circênicos Varietê – Circênicos – DF

FEIRA DA TORRE DE TV

Área Externa

16h – Vivências de circo para crianças – Mestre Mandioca Frita

18h – Mateus Caramelada da Lelé Bicuda – Mamulengo Presepada- DF

Lona

17h – Festança de Palhaços – Direção José Regino – DF

19h – Os Brincantes – Pé de Cerrado – DF

Oficina Gratuita

Sábado e Domingo, 28 e 29/10, às 16h

Loca: Feira da Torre de TV

VIVÊNCIAS DE INICIAÇÃO PARA CRIANÇAS DE QUALQUER IDADE: CONFECÇÃO DE BRINQUEDOS POPULARES e PERNA DE PAU

Serviço

Festival Mestres de Circo

De 26 a 29 de outubro

Local: CONIC, Feira da Torre de Tv e Parque da Cidade

Entrada Franca

C.I.: Livre

Vide programação em anexo