Zoológico envia equipe à Chapada dos Veadeiros para tratar animais feridos em incêndio

Dois veterinários, um biólogo e um auxiliar técnico partiram na manhã desta segunda-feira (23) para organizar os serviços de socorro. Eles vão montar dois pontos de apoio no local

Dois veterinários, um biólogo e um auxiliar técnico da Fundação Jardim Zoológico de Brasília embarcaram nesta segunda-feira (23) para a Chapada dos Veadeiros. Eles vão montar dois pontos de apoio para o socorro de animais feridos pelo incêndio no local, iniciado na terça-feira (17).

Os funcionários do zoo serão responsáveis por organizar os serviços de cuidado a esses animais e se juntarão a organizações não governamentais que já estão na Chapada.

“Vamos auxiliá-los sobre o que fazer, já que eles não têm tantas informações técnicas”, informa o diretor-presidente do Zoológico de Brasília, Gerson de Oliveira Norberto, que integra a equipe da instituição.

O grupo ainda leva medicamentos, kits cirúrgicos e vários equipamentos para o manejo de vários tipos de animais. A ideia é que os voluntários que já estão na Chapada tenham uma rápida capacitação para utilizar as ferramentas de manejo.

Ainda não há uma estimativa de quantos animais estão precisando de socorro. O foco, de acordo com Norberto, será resgatar e tratar aqueles que estão cercados pelas áreas atingidas pelo fogo. “Vamos começar uma busca ativa por onde o incêndio já foi controlado”, explica, ao contar que os principais cuidados serão com intoxicação e queimadura.

A equipe, a princípio, ficará no parque até quarta-feira (25) para traçar um diagnóstico da situação. Se necessário, haverá rodízio de funcionários para que o serviço no zoológico não seja afetado.

Combate ao fogo

Além do apoio na preservação da fauna, o governo de Brasília enviou na sexta-feira (20) vinte e cinco bombeiros militares para o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. “Trata-se de uma ação de governo, com todo o aval do governador”, reforça o diretor-presidente.

Até agora, segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), 35 mil hectares do parque foram atingidos — mais de 14% da área total.

O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, entre os municípios de Alto Paraíso, Cavalcante e Colinas do Sul, tem 240.586,56 hectares e foi declarado Patrimônio Natural da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) em 2001.