Workshop ensina como desenvolver projetos esportivos utilizando as leis de incentivo

A Lei de Incentivo ao Esporte (Lei 11.438/2006) possibilita que pessoas físicas e empresas invistam uma parcela do que pagariam de Imposto de Renda em projetos esportivos aprovado pelo Ministério do Esporte. Entretanto, muitos desses projetos acabam não sendo aprovados por não atenderem as exigências. Por isso, o workshop “Gestão e Incentivo ao Esporte através de Recursos Públicos no Brasil”, vai explicar o funcionamento da lei, além de ensinar a elaborar um projeto corretamente.

A consultora em Gestão de Projetos, Débora Braga, é gerente de projetos da Confederação Brasileira de Basketbal (CBB) e já trabalhou no Ministério do Esporte. Devido a sua experiência no assunto, Daniela irá conduzir os participantes durante os dois dias de evento, nos dias 11 e 12 de Novembro.

No primeiro dia serão esclarecidas dúvidas sobre o funcionamento da Lei de Incentivo, já no segundo dia ocorrerá uma oficina de redação de projetos para que os interessados possam entender o processo de elaboração.

A iniciativa é voltada para profissionais das áreas de direito, administração, gestão de negócios e educação física, pessoas que trabalham. diretamente ou indiretamente, com a promoção de atividades esportivas. Este encontro pode servir como uma oportunidade de emprego para quem se interessa em trabalhar na área de projetos esportivos.