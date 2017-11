Visitantes enfrentam trânsito para chegar ao cemitério Campo da Esperança

Tweet no Twitter

Quem foi para o cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul, enfrentou dificuldades para conseguir chegar ao local. Um congestionamento se formou nas vias próximas ao cemitério, onde foi preparado um esquema especial para o Dia de Finados. A expectativa é de que o cemitério da Asa Sul receba 800 mil pessoas hoje.

A entrada de carro ao Campo da Esperança está liberada somente aos que tiverem autorização de vaga especial ou de pessoa com deficiência emitida pelo Departamento de Trânsito (Detran-DF). Na Asa Sul, em Taguatinga, no Gama e em Sobradinho haverá transporte coletivo gratuito dentro do cemitério.

Para pedestres, a entrada ocorrerá pelo portão principal de cada unidade. Na Asa Sul, além da entrada principal, ao lado do templo da LBV, estarão abertos dois portões: um próximo ao Setor Policial, perto da Abin; e outro no Parque da Cidade.

Estacionamento restrito

Como o número de visitantes é alto, a Polícia Militar e o Detran preparam esquema especial de trânsito. Em Taguatinga, o estacionamento em frente ao cemitério funcionará como área de embarque e desembarque, com via de sentido único. Já em Brazlândia, como não há estacionamento interno, os motoristas precisam ficar atentos com o local onde colocarão os carros.

Na Asa Sul, haverá três entradas, uma para pedestres; a principal ficará reservada para idosos e portadores de necessidades especiais; a terceira também será para pedestres e ficará próximo ao estacionamento número 6 do Parque da Cidade. É importante lembrar que o acesso de carros nas unidades do Gama, Taguatinga, Asa Sul e Sobradinho ficará restrito aos que tiverem a autorização de vaga especial ou de pessoa com deficiência.

Assim como em outros anos, não será permitida a ação de vendedores ambulantes dentro dos cemitérios. Fora das unidades, a responsabilidade da fiscalização ficará a cargo das administrações regionais, da Agência de Fiscalização (Agefis), do Detran e da PMDF.

Ao todo, a empresa responsável pela gestão das unidades, a Campo da Esperança, disponibilizará 15 terminais e 26 atendentes extras para qualquer necessidade do público, além dos 170 funcionários que permanecerão nos locais em tempo integral. (*Com informações de João Paulo Mariano)