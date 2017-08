Vigilante leva dois tiros após reagir a assalto na BR-070

Um vigilante levou dois tiros após reagir a uma tentativa de assalto em um ônibus na BR-070, na noite dessa sexta-feira (11). O coletivo da empresa Taguatur, que seguia para Águas Lindas(GO), Região Metropolitana do Distrito Federal.

De acordo com a Polícia Militar os assaltantes, um deles menor de idade, entraram armados no ônibus e anunciaram o assalto por volta das 21h. O vigilante, que estava no coletivo, reagiu ao assalto. Um dos assaltantes chegou a atirar cinco vezes contra o passageiro. Dois disparos acertaram o rosto do vigilante, mas sem gravidade.

Eles entraram em luta corporal e os populares que também estavam no coletivo se juntaram para linchar o criminoso que ficou bastante machucado. Os dois foram encaminhados para o Hospital Regional de Ceilândia (HRC). O menor que participou da tentativa de assalto não sofreu nenhum ferimento.