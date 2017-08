Vídeos mostram fuga de criminosos que mataram servidora do MinC

Douver Barros e Jéssica Antunes

Câmeras de segurança flagraram a fuga dos dois homens acusados de roubar e matar a facadas a servidora do Ministério da Cultura, Maria Vanessa Veiga Esteves, na noite dessa terça-feira (8), na SQN 408. Nas imagens, primeiro aparece correndo um homem de camisa de frio branca, com um objeto em mãos. Na sequência, surge o comparsa, de boné e mochila. Tudo ocorreu em menos de um minuto.

A mulher de 55 anos era mestranda da Universidade de Brasília (UnB) e estava chegando em casa quando foi surpreendida pelos bandidos. Ela teria sofrido ao menos quatro perfurações, mesmo afirmando aos ladrões que eles podiam levar seus pertences. Segundo a Polícia Militar, um dos criminosos agarrou Vanessa pelas costas enquanto o outro a esfaqueou.

A dupla fugiu com a bolsa e o celular da mulher e deixou a faca que teria sido usada no latrocínio (roubo seguido de morte). A tenente da PM, Renata Barros, diz que não há suspeitos, mas a polícia faz buscas a partir das características repassadas por testemunhas e pelo que foi possível averiguar nas imagens registradas por câmeras de segurança. Natural de Minas Gerais, Maria Vanessa morou no Rio de Janeiro por 25 anos, antes de mudar para Brasília.

Ela dividia apartamento com dois estudantes estrangeiros, um coreano e uma estadunidense. Eles dormiam no momento do crime e só souberam do ocorrido ao amanhecer. Ambos estão abalados. O caso é investigado pela 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte).

