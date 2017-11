Vídeo registra suspeito de matar garçom na Asa Sul caminhando pela região

Tweet no Twitter

Imagens de uma câmera de segurança registraram o principal suspeito de matar Jeovane Alves dos Santos, 24, com dois tiros na parada de ônibus da 108 Sul, caminhando pela região. O crime ocorreu no último dia 4, logo após a vítima sair do trabalho. Agora, a Polícia Civil pede ajuda para identificar o criminoso.

Qualquer informação que possa ajudar na prisão dos criminosos poderá ser feita através do Disque Denúncia da PCDF – 197, pelo WhatsApp 98626-1197, pelo endereço www.pcdf.df.gov.br ou no telefone da 1ª DP – 3207-6331. As denúncias são totalmente sigilosas.

Entenda

Segundo a mulher de Jeovane, o marido teria saído do local onde trabalhava como garçom, no restaurante Haná, na 408 Sul, por volta da 0h. Como de costume, ele teria ido até a parada para pegar a condução que o levaria para casa, em Águas Lindas (GO).

De acordo com a ocorrência registrada na 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), no momento em que a vítima esperava o ônibus, um desconhecido teria se aproximado e perguntado se o coletivo para Santa Maria já havia passado. Só depois ele anunciou o assalto e partiu para cima de Jeovane, que segurou em sua camisa e acabou levando dois tiros no abdômen.

A vítima foi encontrada na escadaria do metrô da 108 Sul, pois teria corrido para tentar se livrar dos disparos. Ele chegou a ser encaminhado para o Hospital de Base, mas perdeu muito sangue e foi reanimado três vezes, contudo, não resistiu.