Vídeo: Policial militar saca arma para médico durante discussão no Hospital Regional de Santa Maria

Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra o momento em que um policial militar saca uma arma durante uma discussão com um médico do Hospital Regional de Santa Maria (HRSM). O episódio ocorreu nesse sábado (8) após troca de xingamentos entre os dois.

A confusão teria começado quando o policial foi informado sobre o adiamento da cirurgia do filho. No vídeo, enquanto andavam pelo corredor, é possível ouvir o policial dizendo: “Você não sabe com quem está falando”. Em seguida, o médico rebate: “Você é um bosta”. O militar saca a arma depois do xingamento e retruca: “Fala agora que eu sou um bosta”. A situação é controlada pelos seguranças.

A Polícia Militar do DF informou que a Corregedoria da corporação vai apurar o caso.

De acordo com a Secretaria de Saúde, o filho do militar foi internado no dia 29 de março, com um quadro de bursite na região do cotovelo. No dia 30, foi submetido a procedimento cirúrgico de drenagem da inflamação e tratamento com antibióticos. Em 5 de abril, como ainda persistia a inflamação, foi solicitado parecer à infectologia, que, no dia 7, recomendou substituição do antibiótico e realização de cultura para identificação do agente causador da inflamação. Ontem, foi marcada nova cirurgia.

Porém, o novo procedimento cirúrgico, que estava marcado para o período da manhã, teve de ser adiado, segundo a pasta, em razão da entrada de um caso grave na emergência, tendo sido realizado ao meio-dia. Nesse momento que a confusão teve início.

Por precaução, a direção do hospital orientou o médico a interromper seu plantão. A Secretaria de Saúde comunicou que vai apurar a conduta do médico no episódio.

Quanto à cirurgia, a pasta garantiu que foi realizada com êxito, e o paciente passa bem.