Vídeo: perseguição policial termina com acidente de carro de criminosos e três presos

Uma perseguição policial terminou com um acidente e com dois homens presos e um adolescente apreendido, por volta das 22h50 dessa quinta-feira (7), na DF-290. Tudo começou quando a Polícia Militar recebeu denúncia de que ocupantes de um Toyota/Corolla de cor prata praticavam crimes na região do Gama. Os envolvidos têm vasta ficha criminal.

Ao ser avistado pela equipe policial, o carro com as características denunciadas ignorou a ordem de parada e fugiu. Durante a perseguição, o veículo dos criminosos perdeu o controle, colidiu no meio-fio, derrapou e caiu dentro de uma vala de captação no canteiro central, na altura da prainha.

Após o acidente, três suspeitos saíram do carro. Segundo a PM, um deles estava armado com uma pistola Glock G17 9mm de última geração, com dispositivo de rajada. Além do carregador com 29 munições inserido na pistola, havia também um com capacidade para 15 munições totalmente carregado.

Assista:

Eles tentaram fugir para uma região de mata, mas foram capturados. O carro em que os criminosos andavam era roubado. Como eles ficaram feridos por conta do acidente, foram encaminhados ao Hospital Regional do Gama (HRG). Em seguida, o menor foi levado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) e os maiores à 20º Delegacia de Polícia (Gama).

Os homens foram autuados e presos em flagrante pelos crimes de tentativa de homicídio, resistência, desobediência, receptação, porte de arma de fogo de calibre restrito e corrupção de menor. A PM disse que os suspeitos têm mais de 30 passagens policiais, por tráfico, roubo, furto, homicídio, porte ilegal de arma e desacato.