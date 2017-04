Vídeo: mulher de 56 anos é atropelada em posto de gasolina próximo à Brazlândia

Um vídeo impressionante mostra o momento em que uma mulher de 56 anos foi atropelada por um caminhão, na última quinta-feira (30), no posto de gasolina Ipiranga, próximo ao Hospital Regional de Brazlândia. A mulher caminhava pelo local quando foi atingida pelas costas.

O motorista manobrava o veículo para abastecer quando ouviu os frentistas gritando, pedindo para que parasse. No momento, a vítima já se encontrava debaixo do caminhão. Ela sobreviveu, apesar do susto.

De acordo com a Polícia Civil, a mulher foi transferida, com suspeita de luxação ou lesão no ombro, para o Hospital Regional de Ceilândia (HRC), pois no HRBz não tem especialidade de ortopedia.

O motorista do caminhão permaneceu no local durante todo o atendimento e, em seguida, compareceu à 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia), onde foi registrada a ocorrência.

Assista: