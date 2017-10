Vídeo: motorista alcoolizado joga veículo contra viatura do Detran

Uma equipe do Detran-DF que fazia patrulhamento no final da W3 Norte, na madrugada desta quinta-feira (19), observou um condutor que seguia em direção ao SOF Norte apresentava sinais de embriaguez.

Os agentes acionaram a Polícia Militar e seguiram o veículo. Ao receber sinal para parar, o condutor jogou o veículo contra a viatura do Detran, que teve a lataria amassada. Os agentes não se feriram e o condutor acabou sendo preso pela PM e levado para a Delegacia de Polícia.

Ao ser submetido ao teste do bafômetro o condutor apresentou nível de alcoolemia equivalente a 0,81 mg/l, o que é considerado crime. O condutor foi autuado por direção perigosa, com multa de R$ 293,47, e por alcoolemia, com multa de R$ 2.934,70, e ainda terá a CNH suspensa por 12 meses.

O veículo foi removido ao depósito do Detran pelo fato do condutor estar alcoolizado e não ter indicado outra pessoa devidamente habilitada para dirigir o veículo.

Detran flagra três motoristas com a CNH suspensa

Nas últimas 24 horas, durante operações realizadas no SCS, SIA e Guará, o Detran autuou 36 condutores por motivos diversos. Dentre eles, sete por dirigirem após a ingestão de bebida alcoólica, quatro com a CNH vencida, três com o direito de dirigir suspenso e 13 por falta de licenciamento do veículo. Os agentes recolheram 23 veículos ao depósito.