Vídeo mostra adolescentes brigando em pátio de escola em Samambaia

Duas alunas do Centro de Ensino Fundamental 504 de Samambaia foram flagradas brigando no pátio na hora do intervalo. O vídeo foi compartilhado por uma página em uma rede social e viralizou rapidamente. De acordo com os responsáveis pela publicação, as imagens foram enviadas pela mãe de um aluno.

Inicialmente, as meninas aparecem discutindo. Pouco tempo depois no entanto, ela começam a trocar ofensas e diversos alunos começam a se aglomerar em volta. Um homem, que aparenta ser o diretor da escola, aparece, sem sucesso, para tentar apaziguar a situação.

As duas começam a se agredir e chegam a cair no chão. Apesar das pessoas tentarem apartar as briga, as alunas conseguem se agredir por mais de uma vez e só são contidas quando chega mais gente no local.

Confira o vídeo: