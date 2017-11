Vídeo: homem furta 29 celulares na saída do show de Anitta

A Polícia Militar prendeu, na madrugada desta sexta-feira (3), um homem de 25 anos depois de flagrá-lo com 19 celulares furtados presos ao corpo. Os aparelhos foram furtados dentro e fora do Estádio Nacional Mané Garrincha, onde ocorria o show da cantora Anitta. No carro do rapaz, foram localizados mais 10 telefones.

Segundo a PM, o homem foi preso na saída da festa. Ele correu para tentar fugir da abordagem, mas acabou alcançado. Os celulares estavam presos por uma calça justa ao corpo. Por cima, o homem vestia uma calça folgada para disfarçar o volume.

Além dos celulares, os policiais encontraram a chave de um Tucson e foram até o carro. No interior do veículo estava uma mulher e os outros dez telefones. A mulher, que seria namorada do rapaz, havia sido presa pela PM no dia 16 de setembro pelo mesmo crime.

A corporação afirma que os dois fazem parte de uma quadrilha especializada em roubos de celulares em grandes eventos. Vídeo mostra o homem retirando os aparelhos das roupas. Apreendido, o material ficou sob a responsabilidade da 5ª Delegacia de Polícia (Asa Norte).