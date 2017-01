Vídeo: Exército e PM detêm trio em carro roubado, em Samambaia

Dois homens foram presos e um menor apreendido na tarde desta segunda-feira (30) em um carro roubado no momento em que abasteciam o veículo em um posto de combustíveis em Samambaia. A ação foi realizada em conjunto pela PMDF e policiais do Exército. O automóvel, um VW Gol, de cor vermelha, foi roubado no Gama, na última sexta-feira (27).

De acordo com a PM, a ação ocorreu quando um militar, que seguia para o serviço no 27º Bpm (Recanto das Emas), se deparou com o carro e consultou sua placa, momento em que constatou que o veículo havia sido roubado. Em seguida, ele entrou em contato com a PM para pedir apoio. Nesse intervalo, o militar viu uma viatura da Polícia do Exército passando pelo local e pediu auxílio.

O veículo, então, foi abordado. Depois da revista pessoal, foi encontrado um revólver calibre 32, com seis munições intactas, debaixo do banco do motorista. Momentos depois, os dois homens foram reconhecidos pela vítima como autores do roubo. Diante dos fatos, o menor foi deslocado para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA II) e os dois maiores para a 26ª Delegacia de Polícia.