Vídeo: embriagada, motorista xinga e dá socos e chutes em policiais militares

Uma mulher de 36 anos foi presa na madrugada desta terça-feira (6), na Asa Norte, por dirigir embriagada e xingar e agredir policiais militares com chutes e socos. Por volta da 1h, a motorista dirigia o carro em alta velocidade e ainda fez uma manobra proibida na frente da viatura da Polícia Militar.

A infração foi cometida no comércio da 312. Ela foi abordada na 912. Segundo a PM, quando saiu do carro, a mulher começou a xingar os policiais, fez ameaças e disse que não era bandida. Ela se recusou a fazer o teste do bafômetro e, novamente, deu chutes e socos nos militares, que precisaram contê-la para conduzi-la à 5ª Delegacia de Polícia (Área Central).

Na DP, a motorista foi submetida ao teste do etilômetro, que apontou 0,91 mg/l, índice considerado crime. De acordo com a PM, ao saber que seria presa, a mulher ficou transtornada e causou tumulto na delegacia, revoltando outros presos que estavam nas celas. Ele gritava, se debatia e ameaçava quebrar móveis e outros objetos.

Em seguida, foi contida e colocada na cela. A ela, foi estipulada fiança de R$ 10 mil reais, que não foi recolhida. A Polícia Civil constatou que a condutora tem diversas passagens pela polícia. Em uma delas, ocorrida no dia 5 de maio do ano passado, ela foi presa depois de bater na traseira de uma viatura da PM, também na Asa Norte.

No acidente, a mulher agrediu os policiais, se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi levada ao Instituto Médico Legal (IML), que constatou a embriaguez.