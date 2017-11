Vídeo: Câmeras de segurança registram desespero e fuga após assassinato em Alexânia

Jéssica Antunes

As câmeras de segurança do pátio da Escola Estadual 13 de Maio, em Alexânia (GO), registraram pânico e correria dentro da instituição no momento do crime. Nas imagens, é possível ver colegas de classe fugindo desesperados da sala de aula, o que chama a atenção de quem estava nas proximidades. O vídeo também registra o momento em que o assassino confesso, Misael Pereira Olair, de 19 anos, foge correndo encapuzado e mascarado logo após assassinar Raphaella Noviski.

Misael juntou dinheiro por um ano e comprou uma arma com a intenção de matar. Por alegado ódio, o homem de 19 anos pulou o muro da escola e caçou a adolescente de 16 anos que o havia rejeitado. Ao encontrá-la em uma sala de aula, ele descarregou contra ela toda a munição que tinha no revólver calibre 32, recarregou e disparou novamente. Pelo menos 11 tiros foram desferidos em direção ao rosto da menina.

Segundo a investigadora Rafaela Wiezel, da Polícia Civil de Alexânia, Misael disse, em entrevista prévia e interrogatório, que é conhecido “de longa data” da vítima e que estava cego de ódio: “Ele informou que adquiriu o revólver especificamente para matá-la e estava esperando justamente a aquisição para cometer o crime”. Depois de matar a vítima, o suspeito pulou o muro, entrou em um carro e fugiu.

O município goiano de Alexânia fica a menos de 90 quilômetros de Brasília e está incluído na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (Ride). Segundo o último Mapa da Violência, de 2016, a cidade é a 80ª com maior taxa de assassinatos por arma de fogo do País. Com cerca de 30 mil habitantes, foi registrada uma média de 52,9 casos por grupos de cem mil habitantes.