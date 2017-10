Vídeo: bandidos invadem Gilberto Salomão e tentam explodir caixa eletrônico

Tweet no Twitter

Três bandidos tentaram explodir um caixa eletrônico dentro do supermercado Pão de Açúcar, no shopping Gilberto Salomão, na QI 05 do Lago Sul. Os criminosos chegaram ao local por volta das 4h desta sexta-feira (27).

Segundo a Polícia Militar, os criminosos estavam armados com pistola e espingarda calibre 12. Eles quebraram uma vidraça, entraram no estabelecimento e instalaram um explosivo em um caixa eletrônico.

Um segurança do shopping percebeu a movimentação e acionou a PM. Temendo prisão, os bandidos fugiram logo na sequência em um GM Cruiser branco, pela Ponte das Garças. Eles deixaram para trás os artefatos, que não foram detonados.

A Polícia Militar abriu a Operação Petardo e retirou os explosivos. Por volta das 6h40, a corporação analisava o material e o Corpo de Bombeiros providenciava um buraco em área apropriada para a detonação.

