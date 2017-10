Vídeo: bandidos fazem reféns durante assalto em Santa Maria

Dois homens fizeram ao menos três reféns durante um assalto a uma loja, na CL 214 de Santa Maria, nessa quinta-feira (19). Imagens do circuito interno de segurança do estabelecimento registraram a ação dos assaltantes.

Com o apoio de armas de fogo, a dupla entrou no local e anunciou o roubo. Um dos criminosos levou as vítimas para o estoque da loja, enquanto o outro envolvido ficou no salão principal, próximo ao caixa.

Eles fugiram levando diversos produtos, segundo a Polícia Civil. Ambos continuam foragidos.