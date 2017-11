Vídeo: Assaltantes usam máscaras de personagens de filmes para roubar farmácia em Sobradinho

Tweet no Twitter

A Polícia Militar do DF prendeu dois homens que haviam assaltado uma farmácia, na tarde dessa quarta-feira (1º), em Sobradinho. Para cometer o crime, a dupla utilizou máscaras de personagens de filmes famosos.

Após o roubo, uma equipe da PM, que fazia patrulhamento na região, foi informada sobre o ocorrido e, no local, verificou as filmagens e coletou informações sobre os suspeitos. Durante as buscas, os militares localizaram dois homens em uma parada de ônibus na DF-420, próximo ao condomínio Mini-Chácaras.

Após abordagem, os policiais encontraram uma arma de fogo de fabricação caseira, calibre 22, e as máscaras utilizadas no roubo. Os homens foram conduzidos à 13ª Delegacia de Polícia, onde foram autuados por roubo e porte ilegal de arma de fogo.