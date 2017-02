Vídeo: Assaltantes rendem mãe e criança, roubam carro e capotam veículo no Pistão Sul

Um homem foi preso e um menor apreendido após o roubo de um veículo na Colônia Agrícola Bernardo Sayão, no Guará, na tarde desta quarta-feira (1°), por volta das 16h. Momentos antes, os assaltantes, de 18 e 15 anos, capotaram o carro durante perseguição policial no Pistão Sul, próximo à Universidade Católica, em Taguatinga. Com eles, foi encontrado uma pistola calibre 32.

De acordo com a Policia Militar, mais cedo, os dois renderam uma mulher que chegava em casa, no Guará. O filho da vítima estava no veículo no momento do assalto, mas ela conseguiu retirar a criança antes que os criminosos levassem o carro. Logo em seguida, a mulher acionou a PM, que localizou o veículo na Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB), dando início à perseguição.

No Pistão Sul, o menor, que conduzia o carro, perdeu o controle do veículo e capotou. Os dois receberam atendimento pelo Corpo de Bombeiros e foram encaminhados para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT), onde aguardam resultados de exames para seguirem para a delegacia.