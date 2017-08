Vídeo: agentes penitenciários fazem paródia de ‘Despacito’ e ameaçam detentos

Tweet no Twitter

A música “Despacito”, de Luis Fonsi, ganhou mais uma versão. Dessa vez, no entanto, agentes penitenciários do Distrito Federal em formação criaram a “De Castido” e se envolveram em uma polêmica. Na letra, os agentes relatam como irão tratar os presos assim que forem empossados no cargo.

Na letra, os agentes ameaçam: ““tá no sal comigo, suspende o parlatório e as ‘visitas tudo’”. Em outro trecho, dizem “não mexe comigo, sou operacional, a bala é de borracha mas tenho letal” e também que “preso é muito burro e gosta de correr perigo, tira toda a paciência fazendo tudo proibido”.

No vídeo, registrado pela turma de 2017, é possível ver os agentes se divertindo ao acompanhar uma colega que lê a letra.

O Conselho Distrital de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos do DF teve acesso ao conteúdo e disse que irá apurar o caso, além de pedir impugnação dos candidatos envolvidos.