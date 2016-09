Usuários reclamam que Passe Livre Estudantil teve número de acessos reduzido

Jovens que dependem do Passe Livre Estudantil para frequentar as aulas estão reclamando, por meio de um grupo no Facebook, que o número de acessos do cartão diminuiu sem nenhum aviso prévio. Nos comentários, os estudantes disseram que só perceberam o erro após tentarem usar o benefício.

“Estou com a impressão que diminuiu sim, porque no mês passado, usando 4 passes por dia, não durou o mês todo e isso nunca tinha rolado comigo”, comentou uma mulher.

O estudante de direito Francisco Araújo também passou pela mesma situação. Ele alega já ter feito a atualização cadastral duas vezes somente este ano, uma no próprio DFTRANS, em Janeiro, e outra no mês passado, pelo site do órgão, mas mesmo assim teve o benefício diminuído.

“Moro em Samambaia Norte e estudo no Guará 1. Tenho que pegar um micro-ônibus para o metrô e depois um ônibus para a faculdade. Ao tudo são duas conduções pra ir e duas pra voltar,mas meu cartão passou de 84 para 54 acessos, explica.

Em nota, o DFTRANS informou que para a ampliação da quantidade de acessos no Passe Livre Estudantil é necessário a atualização de cadastro do solicitante, com apresentação de documentos que comprovem a necessidade. Caso o beneficiário não atualize o cadastro, e comprove a necessidade de aumentar o número de acessos, permanecerá com a quantidade padrão do benefício.

Atualmente são disponibilizados pelo Transporte Urbano do Distrito Federal (DFTRANS), quatro acessos diários, com 54 acessos ao mês, de acordo com o artigo 4º da lei nº 4.462/2010 (Lei do Passe Livre Estudantil).