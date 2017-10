Universidade Católica de Brasília abre inscrições gratuitas para o processo seletivo 2018

Estão abertas as inscrições para o vestibular 2018/1 da Universidade Católica de Brasília (UCB). Para facilitar o acesso ao ensino superior, a inscrição para o vestibular será gratuita para os cursos de Ensino a Distância (EaD) e presenciais, com exceção de Medicina.

O vestibular agendado da Instituição por sua vez abre inscrições no dia 23 de Outubro de 2017, com provas terças e quintas (manhã, tarde e noite) e sábados pela manhã somente com avaliação de redação. Somente os cursos de Odontologia e Medicina não estão contemplados no vestibular agendado.

Os calouros que realizarem a matrícula até o dia 30 de outubro terão 70% de desconto no registro. Após essa data, outros valores de abatimento serão aplicados. O desconto não é válido para alunos de medicina e odontologia.

Além dos cursos de graduação e ensino a distância, a Universidade Católica de Brasília oferece 9 cursos de mestrado, 6 de doutorado e possui mais de 100 projetos de pesquisa envolvendo alunos da graduação e pós-graduação e mais de 50 projetos de extensão.

Provas

A prova tradicional do vestibular presencial será realizada no dia 10 de dezembro nos campus I da Universidade para todos os cursos. As inscrições devem ser feitas aqui ou aqui.

Serviço

Vestibular Católica 1º/2018

Inscrições vestibular: até 26 de novembro (Medicina) e 04 de dezembro (demais cursos)

Provas: domingo, 10 de dezembro, às 09:00 (candidatos devem chegar com 1h de antecedência)

Mais informações: www.ucb.br