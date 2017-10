Unesco reconhece Brasília como uma cidade criativa do design

Tweet no Twitter

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) reconheceu Brasília como uma cidade criativa do design, nesta terça-feira (31).A capital do país foi uma das 64 cidades escolhidas de 44 países.

O título da cidade foi reconhecido na disputa em sete áreas temáticas: artesanato e artes folclóricas, design, filme, gastronomia, literatura, artes midiáticas e música.No design, Brasília e mais oito cidades, entre elas Cidade do Cabo (África do Sul), Cidade do México (México), Dubai (Emirados Árabes Unidos) e Istambul (Turquia) levaram a honraria.

Com a classificação, Brasília passa a integrar a Rede de Cidades Criativas da Unesco, que hoje, inclui 180 cidades de 72 países e passa a ter acesso a um intercâmbio de projetos com os outros centros urbanos da área de design.Outras cidades brasileiras também entraram para a rede hoje: Paraty (RJ), na categoria gastronomia e João Pessoa, em artesanato e artes folclóricas.

O reconhecimento vem no mesmo ano em que o Plano Piloto (área central de Brasília) completa 30 anos como Patrimônio Cultural da Humanidade. Para o governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg, o título serve para apreciar ainda mais Brasília como uma cidade cultural, criativa, turística.

“Brasília é fruto da criatividade, da genialidade e da capacidade de liderança de Juscelino Kubitschek, que soube reunir o que havia de melhor no talento brasileiro no urbanismo, na arquitetura e nas artes”, afirmou.



O que é a Rede de Cidades Criativas, da Unesco

Criada pela Unesco em 2004, a Rede de Cidades Criativas tem como objetivo desenvolver cooperação internacional entre aquelas que enxergam a criatividade como fator estratégico para o desenvolvimento urbano sustentável, a inclusão social e o aumento da influência da cultura no mundo.

A cada dois anos são abertas novas candidaturas. Brasília entrou com um pleito em 2015 na área da música, no início da gestão e com pouco tempo para desenvolver um projeto, que não foi aceito.