UnB divulga quarta chamada do Vestibular de 2017

A Universidade de Brasília (UnB) divulgou, nesta quinta-feira (10), a quarta chamada do Vestibular de 2017. O edital com os nomes dos 64 selecionados está disponível do Cespe/UnB. Neste ano, foram oferecidas vagas em 98 cursos de graduação presenciais. No total, 21.139 candidatos se inscreveram para concorrer às oportunidades.

Registro

Publicidade

O registro acadêmico dos aprovados em quarta chamada será realizado nos postos avançados da Secretaria de Administração Acadêmica (SAA) da UnB, no dia 14 de agosto. O estudante deverá apresentar os dois questionários descritos na Agenda do Calouro e, ainda, os seguintes documentos: carteira de identidade, título de eleitor e comprovante de votação na última eleição ou certidão de quitação eleitoral, CPF, certificado de reservista para candidatos do sexo masculino e cópias autenticadas do certificado de conclusão e histórico escolar do Ensino Médio.

Aqueles que foram selecionados para cursos que exigem Certificação de Habilidade Específica deverão apresentar o documento, emitido pelo Cebraspe, dentro do período de validade.

Contato

Outras informações no site ou na Central de Atendimento ao Candidato do Cebraspe, de segunda a sexta, das 8h às 19h – Campus Universitário Darcy Ribeiro, Sede do Cebraspe – telefone (61) 3448-0100.