UnB divulga aprovados em 5ª chamada do PAS para o segundo semestre

A Universidade de Brasília (UnB) divulgou, nesta quarta-feira (7), o resultado em quinta chamada dos aprovados para o segundo semestre de 2017 pelo Programa de Avaliação Seriada da Universidade de Brasília (PAS/UnB), Subprograma 2014. A consulta deve ser feita pelo nome do selecionado, no site do Cespe.

A Universidade ofereceu um total de 4.222 oportunidades distribuídas entre 99 cursos de graduação, nos quatro campi da UnB: Darcy Ribeiro (Plano Piloto), Ceilândia, Gama e Planaltina. As vagas foram divididas para ingresso nos dois semestres letivos da Universidade, sendo 2.112 chances para o 1.º semestre e 2.110 para o 2.º semestre de 2017.

O registro dos aprovados em quinta chamada será realizado nos postos avançados da Secretaria de Administração Acadêmica (SAA) da UnB, no dia 12 de junho. O candidato deverá apresentar os dois questionários descritos na Agenda do Calouro preenchidos e, ainda, cópia autenticada dos seguintes documentos: carteira de identidade, comprovante de conclusão e histórico escolar do Ensino Médio, título de eleitor, CPF e certificado de reservista para candidatos do sexo masculino.

Aqueles que foram selecionados para cursos que exigem Certificação de Habilidade Específica deverão apresentar, ainda, o certificado ao curso para o qual foi selecionado, dentro do período de validade, emitido pelo Cebraspe.