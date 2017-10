Troca de tiros entre policiais e ladrões de carro acaba com um morto

Jéssica Antunes

Um homem morreu após trocas de tiros entre policiais e ladrões de carros na Região Metropolitana do Distrito Federal na madrugada desta sexta-feira (27). Segundo informações da Polícia Militar de Goiás, a ação aconteceu após o roubo armado de um veículo na região do Pedregal, no Novo Gama (GO), às margens da BR-040, que liga Brasília a Luziânia. Dois suspeitos foram presos.

Com a notícia do crime, uma equipe da Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam) seguiu por uma estrada que poderia ter sido utilizada como rota de fuga e se deparou com o veículo que havia sido roubado momentos antes. Com a aproximação dos militares, os suspeitos teriam fugido.

Em perseguição, segundo a PMGO, os homens desceram do carro e dispararam contra a equipe que, “mediante injusta agressão, fez o revide vindo a alvejar um dos indivíduos”. O homem atingido chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros goiano, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

Os outros correram em direção ao matagal às margens da estrada e foram encontrados na área de mata. No local, foi encontrada a arma utilizada por um dos criminosos, um revólver calibre .38 com seis munições, sendo cinco deflagradas, além de uma balaclava tipo touca ninja que seria utilizada para cometer crimes.