Trio negocia produtos roubados de loja de celulares e acaba preso

Dois homens foram presos e um menor apreendido durante negociação de produtos roubados de uma loja de celulares localizada em Águas Lindas de Goiás. As prisões ocorreram por volta das 19h30 dessa sexta-feira (28).

Tudo ocorreu quando policiais militares do Grupo Tático Operacional 30 (Gtop 30) receberam a informação de um policial militar de Goiás de que um menor que teria participado do roubo estava no centro de Ceilândia.

Após monitoramento, os policiais abordaram o jovem e dois homens negociando celulares. No interior dos carros que eles estavam, um GM/Kadet e um Fiat/Marea, foram encontrados vários e chips roubados da loja.

Também foram encontradas uma pistola calibre 380 com oito munições, um revólver calibre 38 com quatro munições e um colete balístico. O menor havia sido apreendido há duas semanas com uma caminhonete roubada na Expansão do Setor O.