Trio é detido no trânsito após cometer assalto em parada de ônibus em Samambaia

A Polícia Militar do Distrito Federal prendeu trio suspeito de assaltar um homem na manhã deste domingo (5) em uma parada de ônibus em Samambaia Sul, na altura da rua 3 da quadra 516. Os suspeitos estavam de carro quando foram abordados na BR-060, sentido Riacho Fundo. Eles usaram a réplica de uma pistola PT 100 para intimar e roubar o celular do pedestre. O simulacro foi encontrado escondido na coifa do câmbio do veículo.

O grupo foi levado para a 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas), onde os suspeitos foram reconhecidos pela vítima, que, infelizmente, não conseguiu recuperar o celular. Segundo a PM, os detidos já tinham vendido o aparelho. Todos são velhos conhecidos da polícia e acumulam passagens por tráfico de drogas, porte ilegal de arma e roubo.

Dados da Secretaria da Segurança Pública e da Paz Social do DF apontam que 1.056 ocorrências de roubos a pedestres foram registradas só nos primeiros 12 dias deste ano. Está previsto para esta segunda-feira (6) a divulgação do balanço do índice de criminalidade no Distrito Federal referente a janeiro.