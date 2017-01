Trio armado é detido após roubo de carro na Estrutural

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Três homens, sendo um maior e dois menores, foram detidos na madrugada deste domingo (22) após roubarem um carro na Cidade Estrutural.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes patrulhavam a cidade quando receberam a denúncia de que um Fiat Pálio prata havia sido roubado e que os autores estavam no setor Oeste. Os policiais seguiram para o local, onde se depararam o carro e os suspeitos.

Além do carro, a PM encontrou com o trio um revólver calibre .38 com quatro munições intactas, uma porção de crack e três celulares. Os três detidos foram encaminhados às delegacias responsáveis.