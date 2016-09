Três regiões do DF terão abastecimento de água suspenso a partir deste domingo (18)

Em função do longo período de seca no Distrito Federal, dos baixos níveis das captações e do aumento do consumo de água, por conta das altas temperaturas, a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) precisou fechar neste domingo (18), como medida temporária, o abastecimento de algumas regiões para preservar os níveis de reservação e evitar falta de água em maior proporção. Seguem as regiões afetadas:

Planaltina

Fechamento: domingo (18), às 11 horas

Previsão de normalização: segunda (19), às 11 horas

Endereços: Jardim Roriz, Setor de Oficina, Bairro Nossa Senhora de Fátima e Setor Residencial Norte

São Sebastião

Fechamento: domingo (18), às 13 horas

Previsão de normalização: segunda (19), às 11 horas

Endereços: Setor Residencial Oeste e Bairro São Bartolomeu, Parque Ribeirão.

Sobradinho

Fechamento: domingo (18), às 15 horas

Previsão de normalização: segunda (19), às 11 horas

Endereços: Quadras 12, 13, 15 e 17; Quadra Central; Áreas Especiais 10 e 11 do Setor de Indústrias

Area com intermitência – redução de pressão, com normalização no período da noite:

Vale do Amanhecer – toda a cidade

A Caesb solicita aos moradores que, na medida do possível, façam uso racional da água, principalmente após o retorno do abastecimento, de forma a ajudar na recuperação plena e equilibrada do sistema.

A Companhia ressalta, ainda, ser fundamental que toda unidade usuária tenha reservatório (caixa d’água) de volume mínimo correspondente ao consumo médio diário, de acordo com o artigo 50 da Resolução da Adasa nº 14, de 27 de outubro de 2011, que estabelece as condições da prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no Distrito Federal.