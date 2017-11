Três homens morrem em confronto com polícia no Jardim Ingá

O grupo era suspeito de cometer roubos armados com restrição de liberdade na área do Jardim Zuleika

Jéssica Antunes

jessica.antunes@grupojbr.com

Três homens morreram em troca de tiros com policiais militares na madrugada desta quarta-feira (8) no Jardim Ingá, município goiano na Região Metropolitana do Distrito Federal. O grupo era suspeito de cometer roubos armados com restrição de liberdade na área do Jardim Zuleika.

Publicidade

Segundo informações da Polícia Militar de Goiás, uma equipe da Rotam foi acionada para a ocorrência de suposto roubo a residência em que uma família seria refém por volta das 22h. Ao chegar no local, a corporação teria sido confrontada por tiros pelo grupo criminoso que fugiu para uma construção abandonada ao lado da casa que estariam roubando. A PMGO diz que foi “revidada a injusta agressão”.

Os três homens foram alvejados e morreram no local. Quando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e o Corpo de Bombeiros de Goiás chegaram à área, os suspeitos não tinham sinais vitais. A perícia foi acionada e três armas de fogo foram apreendidas. Pertences das vítimas de roubo foram recuperadas.

AGRESSIVIDADE

Segundo uma vítima, a família jantava quando foi surpreendida pelos três criminosos armados e encapuzados. “Renderam todos nós muito agressivos. Mandaram a gente deitar e não olhar para eles. Nós prenderam no banheiro”, conta o homem. De acordo com ele, as pistolas eram engatilhadas e as ameaças eram constantes. Entre os reféns havia um bebê.

Memória

Há duas semanas, um homem morreu após trocas de tiros entre policiais e ladrões de carros na Região Metropolitana do Distrito Federal. Segundo informações da Polícia Militar de Goiás, a ação aconteceu após o roubo armado de um veículo na região do Pedregal, no Novo Gama (GO), às margens da BR-040, que liga Brasília a Luziânia. Dois suspeitos foram presos.