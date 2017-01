Três acidentes deixam três mortos no DF

Tweet no Twitter

Três acidentes provocaram a morte de três pessoas no Distrito Federal, nesse sábado (18).

O primeiro acidente aconteceu na Galeria dos Estados, por volta das 17h24. O Corpo de Bombeiros informou que um Hyundai IX 35 colidiu com uma motocicleta, conduzida por Eduardo Andreotti, que não resistiu aos ferimentos. O motorista do veículo não sofreu nenhum ferimento.

Ponte Alta do Gama

Na Ponte Alta do Gama, um Fiat Fiorino bateu em uma motocicleta, por volta das 18h22. O condutor da moto morreu no local. A via ficou aos cuidados da Polícia Militar.

Brazlândia

Um Fiat Siena colidiu com um poste de iluminação pública, na noite desse sábado. O Corpo de Bombeiros informou que cinco pessoas ocupavam o veículo. Com o impacto da batida, o poste caiu sobre o veículo. O motorista, Mozar Feliciano, não resistiu aos ferimentos.

Jéssica Cardoso, 25 anos, sofreu escoriações e foi encaminhada pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Regional de Ceilândia.

Ana Clara Cardoso e Fernando de Sousa foram socorridos pelos bombeiros e transportados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência para o hospital.

O local ficou aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal.