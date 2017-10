Trânsito na Epia será alterado a partir desta terça (31)

A partir desta terça-feira (31), a pista de rolamento da DF-003, ou Estrada Parque Indústrias e Abastecimento (Epia), ficará bloqueada no sentido Sobradinho – Plano Piloto, das 9 às 6 horas do dia seguinte, enquanto durarem as obras da Ligação Torto-Colorado.

No período de pico da manhã, entre 6 e 9 horas, o trânsito no local será liberado apenas para veículos leves. No horário de rush da tarde, entre 17h30 e 19h45, a faixa reversa (sentido Plano Piloto – Sobradinho), ficará livre para circulação de carros leves.

A Ligação Torto-Colorado consiste na construção de uma pista marginal à DF-003 e de novos acessos aos condomínios. Com o Trevo de Triagem Norte, vai dar fim aos longos congestionamentos na saída norte e beneficiar cerca de 100 mil motoristas que passam ali diariamente.

As benfeitorias vão custar R$ 207 milhões — R$ 146 milhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), R$ 51 milhões de contrapartida do governo de Brasília e R$ 10 milhões da Agência de Desenvolvimento do DF (Terracap).