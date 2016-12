Traficante é preso com 15 mil comprimidos de roupinol em Ceilândia

Um homem de 39 anos foi preso com 15.000 comprimidos de roupinol – medicação utilizada para o golpe “Boa Noite, Cinderela” – no início da noite desta segunda-feira (26) na QNN 19, em Ceilândia. Com ele, a Polícia Militar do DF ainda encontrou dinheiro e 500 gramas de cocaína. A prisão aconteceu por volta das 18h30.

De acordo com a PM, policiais militares do 8º Batalhão receberam a denúncia de que havia um ponto de tráfico em um lava jato naquela região. Em seguida, uma equipe conseguiu deter o suspeito. No interior de um veículo, foram encontrados os comprimidos de roupinol e, dentro de um filtro de barro, estava a cocaína fracionada, pronta para ser comercializada. Além das drogas, os policias encontraram R$ 1.123 com o detido.

O suspeito foi levado para a delegacia da área e deverá responder pelo crime de tráfico de drogas.