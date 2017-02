Traficante é preso após denúncia de comprador de drogas em São Sebastião

PMs que patrulhavam a Expansão da Vila do Boa, em São Sebastião, na noite de sexta-feira (3), prenderam um traficante que vendia drogas na região. Tudo começou quando a equipe do Gtop 41, com o sargento Glauceir, o cabo Tavares, e os soldados Anderson Sousa, Reges Avelar e Macedo abordaram, na Rua Nacional 4, um indivíduo saindo de uma residência em direção à rua, que demonstrou nervosismo ao ver os policiais.

Ele foi abordado e informou que tinha ido no endereço comprar drogas. Outro homem saiu de dentro da casa e informou que era morador do local, sendo interrogado pelos PMs sobre a denúncia. O morador da casa negou que fosse traficante e autorizou a entrada da equipe no lote.

Só que, após as buscas, os policiais do Grupo Tático Operacional do 21º BPM (Gtop 41) localizaram um pote com quatro pedras de crack, nove porções de maconha cortadas e embaladas e R$ 100 em dinheiro. Logo em seguida, o morador admitiu ser traficante e foi preso.

Os dois homens foram conduzidos à delegacia da área, onde foi constatado que o traficante estava em prisão domiciliar e tinha passagens anteriores pelos crimes de homicídio, roubo, furto e tráfico de drogas.