Terça-feira no DF terá chuvas em áreas isoladas com trovoadas, diz Inmet

Matheus Venzi

matheus.venzi@grupojbr.com

Prepare o guarda chuva! De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), esta terça-feira (24) no Distrito Federal deverá ser nublada com chuvas em áreas isoladas. Também ocorrerão trovoadas em alguns locais.

Publicidade

Segundo o meteorologista do Inmet, Mamedes Luiz Melo, as chuvas irão começar a aumentar gradativamente na região. Hoje, as temperaturas devem ficar entre 16ºC e 34ºC. “Já a umidade relativa do ar irá variar de 85% a 20%”, completa. Os ventos terão intensidade de moderada a forte.

Amanhã (25), também poderá chover, entretanto, as possibilidades são menores, entre 30% e 40% de chances.