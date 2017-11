Tempo chuvoso deve marcar semana no DF, diz Inmet

Matheus Venzi

matheus.venzi@grupojbr.com

Não vá esquecer o guarda-chuva antes de sair de casa durante esta semana! De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), está previsto muita chuva e pouco sol ao longo desta terça-feira (7) e quarta-feira (8) no Distrito Federal.

A partir de quinta-feira (9), no entanto, os dias contarão com sol constante e chuvas apenas no final da tarde. Segundo o meteorologista Luiz Cavalcanti, a umidade relativa do ar deve ficar entre 50% e 90% até quarta. “Depois, a umidade tem uma queda, transitando entre 40% e 80%”, revelou.

Os ventos irão continuar com intensidade de fraca a moderada, com rajadas eventuais.