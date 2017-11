Tempestade no Sol Nascente: força-tarefa vistoria segurança de estruturas atingidas

Tweet no Twitter

Para dar continuidade às ações que visam minimizar os problemas dos moradores do Sol Nascente, em Ceilândia, provocados por fortes chuvas na quarta-feira (1º) e no feriado de Finados, o governo de Brasília reuniu-se novamente no local na manhã desta segunda-feira (6).

Ficou definido que um muro na Chácara 125 vai ser vistoriado para estabelecer se há necessidade de ele ser derrubado. A estrutura construída irregularmente pode ter retido a água da chuva e provocado mais alagamentos.

Enquanto isso, o consórcio responsável pelas obras de infraestrutura no Sol Nascente vai terminar as intervenções na rua da Chácara 125, uma das mais atingidas pelos efeitos do temporal.

“Também vamos resolver a situação da Avenida Vitória”, disse o secretário das Cidades, Marcos Dantas, em visita ao local nesta manhã. Para isso, a empresa contratada vai retirar a lama da avenida para depois pavimentar o local com material seco fornecido de Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap).

Funcionários da Companhia de Saneamento Ambiental do DF (Caesb) vão atuar na área para conscientizar a população, visto que há muitas ocorrências de direcionamento irregular de águas pluviais para as casas, o que contribui para alagamentos.

Na reunião desta manhã, também foram redefinidas algumas linhas de atuação. “Na sexta [2], já havíamos estabelecido que nas áreas de atuação do consórcio, ele entraria primeiro. Hoje, definimos que nas outras áreas a Novacap inicia as ações, depois vem a administração regional e, caso seja necessário, entra o consórcio”, explicou o secretário de Infraestrutura, Antônio Coimbra.

Força-tarefa é formada por 13 órgãos do governo

Formada por 13 órgãos, a força-tarefa passou o fim de semana na área e continuará os trabalhos ao longo dos próximos dias. São eles:

Administração Regional de Ceilândia

Caesb

Corpo de Bombeiros Militar

Companhia Energética de Brasília (CEB)

Novacap

Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF (Codhab)

Defesa Civil

Polícia Militar

Secretaria das Cidades

Secretaria de Projetos Estratégicos

Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos

Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos

Serviço de Limpeza Urbana (SLU)

A equipe atua, por exemplo, na orientação da população, na desobstrução das vias, no escoamento e na drenagem da água nas residências, além de controlar o trânsito e de coletar o lixo.

Famílias desabrigadas recebem apoio do governo

Quatorze famílias desabrigadas foram atendidas pela Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos.

Para sete delas, foi solicitado o benefício vulnerabilidade (até seis parcelas de R$ 400 por mês) e o excepcional — o aluguel social, de até 12 parcelas de R$ 600 mensais.

Uma casa foi demolida para dar mais segurança aos moradores ao redor. A Defesa Civil montou uma tenda para prestar os primeiros apoios às famílias. Essas pessoas estão em casas de parentes.

Fonte: Agência Brasília