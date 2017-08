Temperatura no fim de semana pode chegar aos 31ºC

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Matheus Venzi

matheus.venzi@jornaldebrasilia.com.br

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), este fim de semana promete tardes quentes e madrugadas mais amenas. A temperatura mínima deve variar entre 13ºC e 15ºC, enquanto a máxima fica entre os 30ºC e 31ºC.

Publicidade

O meteorologista do Inmet, Manoel Rangel, explica que uma massa de ar quente e seco está predominando na região. “Essa massa inibe a formação de chuvas, aumentando as temperaturas e diminuindo a umidade”, comenta. Segundo ele, os ventos terão intensidade fraca.

Já a atenção com a seca continua. No fim de semana a umidade relativa do ar deve variar entre 60% e 20%. O período entre 14h às 16h é o que geralmente registra a umidade mais baixa.

Chuva chega em setembro

De acordo com o Manoel, na segunda quinzena de setembro o DF já pode começar a ter pancadas de chuva. Porém, as chuvas em definitivo devem voltar só em outubro.