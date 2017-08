Organizada pela Central Única das Favelas – CUFA, a Taça das Favelas é o maior torneio de futebol de campo entre favelas do mundo. Ao todo, mais de 100 mil jovens participam da competição, que se inicia nas peneiras internas nas comunidades até a grande final.

A competição visa contribuir para a promoção da inclusão social através do esporte, influenciando positivamente a realidade de crianças e jovens brasileiros. Uma oportunidade de promover a integração das comunidades, a ressignificação do território e o fortalecimento da autoestima da juventude das favelas.

A primeira edição da Taça das Favelas foi realizada em 2012 no Rio de Janeiro, e desde então tem se consolidado como uma importante oportunidade de revelação de novos talentos para o futebol. Entre os destaques estão Erick Brendon, atual jogador do América, que disputou a Taça das Favelas 2012 representando o Complexo do Alemão, e Matheus Norton, que jogou a edição de 2013 e, no ano passado, se destacou na conquista do Torneio de Terborg, na Holanda.

A competição ganhou ainda mais notoriedade no cenário mundial, tendo sua importância e relevância reconhecida por grandes craques da bola como Zico, Júnior, Bebeto e Romário. Hoje a Taça é um sucesso e a cada ano cresce o número de favelas inscritas.

Além de dar oportunidade aos jovens talentos das favelas de brilharem e irem à busca do sonho de se tornar jogador profissional, a Taça das Favelas tem como fio condutor proporcionar novas experiências educacionais e culturais a estes jovens. Acreditamos que a conscientização é essencial também fora do campo de jogo, e é dessa forma, pensando além das quatro linhas, que a CUFA oferece workshops e palestras durante o torneio.

Taça das Favelas Brasília

Na sua primeira edição no DF em 2016, com o nome Taça das Quebradas, o evento contou com 16 times masculinos, onde sagrou – se campeão o time de São Sebastião, numa final de tirar o fôlego contra o time da casa, Samambaia Sul. Com o intuito de fortalecer a marca da competição, dando assim mais visibilidade para nossos atletas participantes e para mostrar que existe uma agenda positiva ligada a um nome tão estigmatizado, onde favela é potência, alegria e esporte, a Taça das Quebradas tornou-se a Taças das Favelas Brasília, o campeonato da integração social, levando a milhares de jovens valores educacionais e de cidadania.

A Taça das Favelas Brasília reúne comunidades do DF e do entorno e este ano conta com quase 800 participantes, divididos em 36 times – 24 masculinos e 12 femininos. Entre os homens, puderam se inscrever jovens entre 14 e 17 anos. Já entre as mulheres, há apenas o limite mínimo de 14 anos de idade.

Antes mesmo do campeonato começar já tínhamos jovens brilhando nas peneiras de grandes times, como o atleta Renan Maranhão do time de São Sebastião (campeão de 2016) que está no caminho da realização de seu sonho, ele foi aprovado na peneira do Fluminense com 15 de anos de idade. “Meu pai está acordando todo dia cedo, batalhando pra mim chegar lá e dar meu máximo. Para mais pra frente dá um futuro melhor pra minha família”, conta o jovem jogador.

A Cufa DF Trabalha para que cada dia mais jovens possam encontrar no esporte uma oportunidade de vida. “A gente tem vários relatos de famílias que tem situação muito complicada, às vezes pais que estão presos né, e a gente acredita no potencial desses jovens, acredita que o esporte transforma” conta o presidente da Cufa DF, Bruno Kesseler.

O campeonato terá sua grande final no dia 12/08 no estádio Rorizão, Samambaia Sul. As atividades em campo terão início às 08h da manhã com as disputas de terceiro lugar. A final feminina será às 10h30, onde irão confronta os times de Recanto das Emas e Ceilândia. Já a final masculina será às 12h45, com a cidade de Ceilândia também na final, jogando contra o time da Samambaia Norte.

Para o trabalho social continuar se expandido a Cufa DF pede a doação de 1Kg de alimento na entrada do estádio que será doada a uma instituição de caridade.

Parceiros

A construção de parcerias estratégicas foi essencial para viabilizar todas as etapas do trabalho. O projeto conta com o apoio institucional da Secretaria do Esporte, Lazer e Turismo.

Na divulgação do evento, colaboraram a Rede Globo DF, o Grupo Fusion e o Jornal de Brasília. Outras instituições, também apoiaram o projeto: JK Shopping, Instituto Bancorbrás, Associação Telecentro de Informações e Negócios (ATN) e a Atual Pag.

Cronograma da final

Sábado (12/08)

Estádio Rorizão

Disputa de 3º lugar

Feminino

08h00 Gama x São Sebastião

Masculino

09h10 Santa Maria x Samambia Sul

Finais

Feminino

10h30 Ceilândia x Recanto das Emas

Masculino

12h45 Samambaia Norte x Ceilândia