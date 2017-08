Suspeitos de matar servidora do Ministério da Cultura são presos

Em menos de 24 horas do crime, a Polícia Civil do DF conseguiu prender os supostos autores do latrocínio – roubo seguido de morte – da jornalista e servidora do Ministério da Cultura, Maria Vanessa Veiga Esteves, de 55 anos. Os dois investigados estavam em um apartamento, na 208 Norte. A polícia ainda não sabe até que ponto o dono do apartamento onde eles foram localizados está envolvido no caso.

De acordo com o delegado-chefe da 2ª DP, Laércio Rosseto, a polícia tem certeza do envolvimento dos suspeitos, pois os pertences da vítima, que foram levados durante o crime, estavam em um contêiner próximo ao apartamento. Os nomes dos envolvidos ainda não foram divulgados, mas sabe-se que um deles é menor. Não há informações sobre se foi ele quem desferiu a facada e nem a motivação do crime. Foram os próprios envolvidos que indicaram o local onde a bolsa com a Carteira de Habilitação (CNH) da vítima estava. Rosseto garantiu que há muitas informações ainda sendo apuradas. (*Com informações de João Paulo Mariano)

O crime ocorreu por volta das 23h30 dessa terça-feira (8), após Vanessa estacionar o carro em frente ao seu apartamento, na 408 Norte. A ação dos criminosos chocou a cidade devido à crueldade em que foi praticada. Segundo a Polícia Militar, mesmo sem ter reagido ao crime, eles agarraram a vítima por trás e a esfaquearam. Ela foi atingida com uma facada. Em seguida, a dupla fugiu com o celular e a bolsa da mulher, mas deixou a faca no local do crime. Natural de Minas Gerais, Maria Vanessa morou no Rio de Janeiro por 25 anos, antes de mudar para Brasília.

Vizinha testemunhou crime

Uma dona de casa de 49 anos, que vive há 13 no prédio em frente onde morava Vanessa e que prefere não se identificar, revela que viu da janela os dois homens agindo. “Um segurou e o outro esfaqueou. Ela chegou a dizer ‘não precisa de nada disso’, mas não adiantou”, lembra a mulher.

As câmeras de segurança registraram dois autores fugindo. Um, de blusa de frio branca e capuz. O outro, de boné preto. Tudo ocorreu em menos de um minuto.

Colegas de quarto lamentam perda

Maria Vanessa dividia apartamento com dois estudantes estrangeiros, um coreano e uma estadunidense. Eles dormiam no momento do crime e só souberam do ocorrido ao amanhecer. “Desde que cheguei ela tem me acolhido, é muito querida, uma espécie de mãe brasileira. Tô muito chocada”, diz Cristina Chabali, estadunidense de 25 anos.

Criminalidade

De janeiro a julho deste ano, a Secretaria de Segurança Pública e da Paz Social registrou 20 ocorrências de latrocínio de vitimaram brasilienses. No último mês, duas ocorrências do crime foram registradas pela pasta.

Assassinato em Sobradinho

No sábado (5), o empresário Clodoaldo Alencar, de 47 anos, morreu em decorrência de tiros na cabeça, durante um assalto ocorrido no dia 2, dentro de sua loja de motos. O crime ocorreu em Sobradinho. A ação do bandido foi registrada pelas câmeras de segurança do local.

Conforme testemunhas, vítima e suspeito discutiram. O comerciante teria reagido e entrado em luta corporal com o suspeito, na tentativa de tomar a arma. O bandido, então, atingiu Clodoaldo na cabeça, com dois tiros à queima-roupa.

Na fuga, o criminoso tentou levar o carro da vítima, mas o sistema anti-furto do veículo não permitiu que ele fosse muito longe. O carro foi abandonado perto da Administração Regional de Sobradinho. O suspeito, identificado como João Lucas Feitoza da Silva, de 20 anos, permanece foragido.