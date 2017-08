Suspeito de matar policial militar do DF a tiros é preso em Novo Gama

Um homem suspeito de ter assassinado um policial militar do DF aposentado, no Natal do ano passado, foi preso nesta quarta-feira (9), em Novo Gama (GO), mesma cidade onde aconteceu o crime. O suspeito foi detido durante cumprimento de mandado de prisão realizado pela Polícia Civil de Goiás.

Segundo investigações da polícia, a vítima, Luiz Antônio de Lima, de 54 anos, estava em um bar, localizado no Residencial Alvorada, quando foi surpreendido pelo suspeito, que efetuou seis disparos de arma fogo contra o PM e fugiu logo em seguida em uma moto.

Ferido, Luiz Antônio chegou a ser socorrido por populares e levado ao Hospital Regional de Santa Maria em seu próprio veículo, mas não resistiu aos ferimentos.