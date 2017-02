Suspeito de matar médica em junho do ano passado é preso em Minas Gerais

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu o suspeito do assassinato da médica Isabel Irene Rama Leal, 61 anos, ocorrido em Sobradinho II, em junho de 2016. Rafael Silva de Jesus, 25, só foi encontrado nesta quarta-feira (8), em Nanuque (MG).

O jovem teria trabalhado na casa da vítima e, depois de dispensado, a matou. Ele fugiu com o carro dela e se escondeu em Minas Gerais desde então. A equipe de policiais que fez a prisão deve chegar com o suspeito amanhã (9) à noite.

O corpo de Isabel foi encontrado depois que o caseiro que substituiu Rafael reparou no sumiço da patroa e chamou a polícia.

Relembre o caso

Isabel Irene Rama Leal foi encontrada morta dentro do banheiro da própria casa, no dia 8 de junho, no condomínio Serra Azul, em Sobradinho II. Ela foi localizada pelo caseiro, por volta das 10h, amordaçada, com os pés e as mãos amarradas.

A vítima não tinha filhos e morava há quatro anos no local, apenas com animais de estimação, um gato e um cachorro. De acordo com os vizinhos, a idosa tinha um bom relacionamento no condomínio e, dias antes do crime, havia criado um grupo no aplicativo WhatsApp para reforçar a segurança da rua.