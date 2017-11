Suspeito de matar estudante em Alexânia tem prisão preventiva decretada

Jéssica Antunes

Misael Pereira Olair, de 19 anos, vai responder preso ao processo de feminicídio. A decisão foi tomada em audiência de custódia realizada na tarde desta terça-feira (7) no Fórum da Comarca de Alexânia (GO). Ele é assassino confesso de Raphaella Noviski, a quem atingiu com onze tiros a menos de meio metro de distância em uma escola pública do município. O comparsa, Davi José de Souza, 49, que transportou, esperou e deu fuga ao homem também ficará recluso.

“Na audiência, pela primeira vez, Misael demonstrou arrependimento”, contou, ao Jornal de Brasília, Rafaela Wiezel Azzi, delegada da Polícia Civil de Alexânia. A investigadora revelou que tinha temor de que Davi pudesse ser solto, “mas graças a Deus, nesse primeiro momento, a Justiça foi feita”. A população acompanhou de perto a decisão do juiz Leonardo Lopes dos Santos Bordini, que converteu a prisão em flagrante de ambos em preventiva.

Segundo a delegada, foi necessário esquema de segurança e escolta para garantir que o rapaz fosse recolhido sem agressões. O suspeito juntou dinheiro por um ano e comprou uma arma com a intenção de matar. Por alegado ódio, ele pulou o muro da Escola Estadual 13 de Maio e caçou a vítima, que o havia rejeitado. Ao encontrá-la em uma sala de aula, ele descarregou contra ela toda a munição que tinha no revólver calibre 32, recarregou e disparou novamente. Pelo menos 11 tiros foram desferidos na instituição, localizada em uma das cidades mais violentas do País.

À Polícia Civil do município, ele negou arrependimento. Sem mudar o tom de voz, Misael confessou o crime e disse que a conhecia a vítima há cerca de cinco anos. No ano passado, teriam sido colegas de classe e ela teria o rejeitado. Eles moravam próximos, mas não tinham contato por redes sociais. “Eu só tava (sic) esperando preparar tudo. Aí, quando ficou pronto, eu falei: agora é só ir lá na hora que eu quiser e eu mato”, disse à delegada Rafaela Wiezel.