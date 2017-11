Suspeita falsa de bomba isola Museu Nacional

Equipes da Polícia Militar, da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas por volta das 18h30 desta terça-feira (7) após suspeita de bomba no Museu Nacional. A área precisou ser isolada por conta de uma mochila abandonada no local. A suspeita, no entanto, foi descartada por volta das 21h10, quando as equipes constataram que havia apenas roupas dentro da mochila.

Durante a operação, participantes de um evento programado para acontecer durante a noite no Museu chegaram a ser aconselhados a se posicionarem na área externa e no lado oposto ao da operação. A ação teve início após uma pessoa acionar a polícia ao suspeitar de uma mochila deixada no local por mais de cinco horas.

