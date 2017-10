Startup de lavagem de carros a seco prospera em meio à crise hídrica

Você sabia que para lavar um automóvel é necessário, em média, 300 litros de água? Isso é o que 3 pessoas gastariam para consumo e higiene pessoal em um dia. Agora imagine a quantidade de água para se lavar carros em uma frota crescente como a de Brasília. Uma startup inovou e aboliu a tradicional combinação de água e sabão. A Lavô usa aplicação de cera de carnaúba líquida (certificada ecologicamente) que age sobre a sujeira, desfragmentando-a e facilitando a remoção, sem arranhar o veículo ou deixar qualquer resíduo. Mensalmente, a empresa chega a poupar uma quantidade suficiente para o abastecimento de 1.600 casas

“Além de ser um negócio inovador, por propor um serviço que vai até o cliente, não gera impacto ambiental pela economia de água e também por ser digital”, explica Ricardo Pereira, criador do aplicativo. A Lavô tem feito parcerias com lavajatos para expandir o sistema de lavagem a seco. O fato de não usar água traz mais mobilidade para o serviço, pois não é necessário estrutura física, como de sistemas comuns. Isso permitiu que a empresa conseguisse usar a tecnologia para reformular um negócio. Por meio do aplicativo, o usuário consegue solicitar a limpeza em qualquer lugar da cidade e pagar com cartão de crédito.

Apesar de não usar água, a cera é bastante eficaz no processo de limpeza. O processo consegue remover manchas, piche de asfalto e até cimento da lataria, sem danificar e ainda deixá-la brilhante.

Os preços variam de R$ 30 a R$ 145, dependendo do pacote escolhido. Por exemplo, a mais cara inclui lavagem externa a seco com cera de carnaúba, limpeza das rodas, limpeza interna, aspiração, higienização do ar condicionado, limpa para-brisa, hidratação dos bancos de couro ou higienização dos bancos de tecido, cristalizador de vidros, neutralizador de odores, hidratação e aplicação de protetor de protetor de painel contra raios UV. “O carro fica limpo, sem uma gota sequer”, conclui Ricardo.

