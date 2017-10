Soldado é morto ao trocar tiros com policial que dava carona para ex-namorada

Tweet no Twitter

O soldado da Polícia Militar Diógenes Ferreira do Carmo morreu durante uma troca de tiros com o também policial militar, soldado Jeferson Vaz Fernandes. O caso ocorreu na madrugada deste domingo (29), em Goiânia. Jeferson foi surpreendido por Diógenes, enquanto dava carona para uma ex-namorada da vítima.

Segundo a assessoria de comunicação da corporação, o autor achou que tratava-se de um assalto e, por isso, atirou contra o soldado. “Ele [Jeferson] percebeu que um indivíduo se aproximou de forma rápida com um veículo, desembarcando com arma em punho, ocorrendo uma troca de tiros entre ambos, tendo em vista achar se tratar de um roubo”, afirmou em nota.

O Corpo de Bombeiros foi ao local dos disparos e socorreu a vítima, que foi levada com vida ao Hospital de Urgência de Goiânia (Hugo), onde acabou morrendo. Jeferson só teria descoberto que a vitima era policial militar depois que o socorro chegou. As informações são do portal G1.

O militar apresentou-se em uma delegacia da Polícia Civil para prestar informações para os procedimentos de investigação. “O soldado Diógenes estava na PM GO há três anos e 10 meses, e tinha bom comportamento”, afirmou a nota da PM. A Corregedoria da corporação também instaurou procedimento para apurar o caso.