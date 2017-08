Sogro de piloto do avião da Chapecoense é internado em estado grave após aeronave cair em Luziânia

O ex-senador boliviano Roger Pinto Molina, de 58 anos, deu entrada em estado grave no Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) após a aeronave de pequeno porte que pilotava ter caído no Aeroclube de Luziânia (GO), neste sábado (12). Ele chegou a ficar presos às ferragens após o acidente e sofreu traumatismo craniano, trauma de face e de abdômen e parada cardiorrespiratória.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Goiás, a nave teria caído logo após a decolagem, na cabeceira da pista. Ainda não há informações sobre o que poderia ter causado a queda. A Força Aérea Brasileira (FAB) investiga o caso.

O ex-senador Roger Pinto, que se refugiou na embaixada brasileira em 2012 alegando perseguição política do então presidente Evo Morales, era sogro de Miguel Quiroga, piloto do avião que caiu com a delegação da Chapecoense, em novembro de 2016, na Colômbia.