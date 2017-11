Shoppings de Brasília apostam em promoções natalinas para atrair consumidores

Jéssica Antunes

O comércio está confiante com o fim do ano. Segundo a pesquisa do Instituto Fecomércio, 72,5% dos comerciantes apostam que em dezembro deste ano as vendas serão maiores do que em 2016, enquanto 17,9% esperam vendas iguais e apenas 9,7% acreditam em vendas menores. A estimativa é que o crescimento das vendas seja de 19,81% em relação ao ano anterior de 11,7%. Para angariar clientes, os shoppings da capital apostam em promoções, brindes e sorteios para alavancar as vendas. Serão ofertados pelo menos nove carros, um apartamento, um cruzeiro para o Caribe.

O Pátio Brasil sorteará um apartamento em Águas Claras. Desde o fim de outubro e até cinco de janeiro, clientes ganham um cupom a cada R$ 250,00 em compras para concorrer ao prêmio. Compras no final de semana ou com cartão de crédito BRBCard tem chance dupla, com dois cupons! O Balcão de Trocas fica no 2º piso do shopping e funcionará de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 20h. O sorteio será no dia 6 de janeiro, às 16h, na Praça Central.

No Iguatemi, a cada R$450 em compras vale um panetone Bauducco e um cupom para concorrer a três Jeeps Compass, que serão sorteados em dias distintos. De segunda a quinta-feira, o valor rende dois cupons. Em Águas Claras, o DF Plaza também dará um Jeep Compass Sport automático no primeiro natal do shopping. A cada R$ 300 em notas fiscais, o cliente ganha um cupom para concorrer ao veículo, sorteado em 7 de janeiro. De segunda a quarta-feira, os cupons duplicam.

Desde segunda-feira (7), cada R$ 200 em compras no Brasília Shopping também valem um cupom que dá direito a concorrer a um Jeep Compass. As trocas de notas fiscais realizadas aos sábados, domingos e feriados garantem cupons em dobro ao participante. O sorteio será realizado em 29 de dezembro, às 18h. Além disso, R$ 350 em compras valem um kit da Granado com hidratante e sabonete. Os brindes são limitados ao estoque de 10 mil unidades.

O Terraço Shopping vai presentear um cliente com um carro zero quilômetro. Cada R$ 250 em compras vale um cupom para participar do sorteio do automóvel, um Lifan X60 Talent 2017/2018. A promoção é válida de 13 de novembro a 28 de dezembro de 2017, quando o sorteio será realizado às 18h, na Praça Central.

O Taguatinga Shopping sorteará um Hyundai automatico, modelo Pulse 2017/2018, e brindes instantâneos com a arte de Athos Bulcão. Entre os dias 20 de novembro de 2017 a 4 de janeiro de 2018, cada R$ 150 em compras vale um cupom para concorrer ao automóvel. Somas de notas acima de R$ 400 ainda rende um brinde, que pode ser escolhido entre um conjunto de quatro copos com a arte da Igrejinha ou um kit com quatro unidades de jogo americano com a ilustração do painel do Aeroporto de Brasília.

Cada R$ 350,00 em compras no Boulevard Shopping rende um cupom para concorrer ao sorteio de um Mini Cooper 0km. Além disso, o cliente ganha uma garrafa de espumante Garibaldi Vero Brut. A promoção é válida para notas fiscais de 4 de novembro a 28 de dezembro, Clientes BRB Card têm cupons e brindes em dobro. O sorteio acontecerá em 29 de dezembro às 11h. A expectativa é de movimento 6% maior que o ano passado.

No JK Shopping, cada R$ 100 em compras poderá ser trocado por um cupom para concorrer a um Fiat Toro 0Km. O sortudo também levará um cartão de débito no valor de R$ 20 mil. A promoção vai de 16 de novembro a 6 de janeiro, quando o sorteio será realizado. A expectativa do shopping é de crescimento de 10% em relação ao ano passado.

O fim de ano no Alameda Shopping pode levar ao Caribe. A cada R$250,00 em compras o cliente concorre a um cupom para um sorteio de um cruzeiro. São válidas compras entre 13 de novembro e seis de janeiro. Ali, está previsto um aumento de 4,5% no fluxo em relação ao Natal passado. O Conjunto Nacional vai aproveitar o aniversário de 46 anos no dia 21 de novembro para lançar oficialmente os sorteios de Natal.